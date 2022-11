Pflegefachkräfte sind einer Untersuchung der Barmer-Krankenkasse zufolge noch nie so sehr von Corona betroffen gewesen wie in diesem Jahr: Seit Beginn der Pandemie 2020 seien nicht annähernd so viele Pflegekräfte wegen einer Coronainfektion arbeitsunfähig gewesen wie 2022. Die Krankenkasse bezieht sich dabei auf eigene Versichertendaten.