Hilfen für Firmen, Freiberufler, Kliniken Bundesregierung beschließt umfangreiches Rettungspaket

Mit neuen Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro, Fonds, Krediten und Soforthilfen will die Bundesregierung die deutsche Wirtschaft in der Coronakrise stabilisieren. Das Kabinett hat die Maßnahmen nun beschlossen.