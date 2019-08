Wie seine Partei tickt, müsste Alexander Dobrindt eigentlich wissen. Bis 2013 war er selbst Generalsekretär der CSU. Dennoch hat er die Parteispitze in München nun offenbar düpiert. Denn die "Bild"-Zeitung zitiert Dobrindt mit den Worten: "Fliegen braucht einen Mindestpreis und Bahnfahren eine Mehrwertsteuer-Reduzierung. Wer Flugtickets unter 50 Euro anbietet, soll zukünftig eine Kampfpreis-Steuer bezahlen."

"Dies ist kein abgestimmter Vorschlag der CSU", sagte Generalsekretär Markus Blume nun. "Generell gilt: Die CSU ist eine Steuersenkungs- und keine Steuererhöhungspartei." Das Klimaschutzkonzept der CSU werde aktuell noch entwickelt und erst am Ende der kommenden Woche bei der CSU-Vorstandsklausur beschlossen.

Dobrindts Vorschlag stammt laut "Bild" aus einem Papier für die Herbst-Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag am kommenden Dienstag. Dazu hatte der Landesgruppenchef der "Bild" gesagt: "Ich will Klimaschutz statt Kampfpreise. Neun-Euro-Tickets für Flüge in Europa haben weder mit Marktwirtschaft noch mit Klimaschutz etwas zu tun."

Söder fordert Klimabonus bei der Einkommenssteuer

Die überraschende Debatte, die Sören Bartol vom Koalitionspartner SPD bereits als Vorschlag "in die richtige Richtung" feierte, überdeckt auch einen Vorstoß des Parteivorsitzenden Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident hatte in der "Augsburger Allgemeinen" zeitgleich mit dem "Bild"-Bericht selbst einen weitreichenden Vorschlag geäußert, wie Deutschland klimafreundlicher werden soll.

Söder hat einen Klima-Steuerbonus für alle Bürger gefordert. "Klimaschutzmaßnahmen sollen bis zu einer Summe von 10.000 Euro steuerlich begünstigt werden", forderte Söder. Wie beim Handwerkerbonus sollte jeder Bürger 20 Prozent der Kosten direkt von der Einkommenssteuer abziehen können, wenn er etwa durch eine neue Heizung Energie spart.

Um das Klima zu schützen werden derzeit zahlreiche andere Wege. Söder hatte zuletzt die Befreiung von Bahntickets von der Mehrwertsteuer gefordert. Die Grünen wiederum hatten eine komplette Streichung von Subventionen für den Flugverkehr verlangt. Auch eine CO2-Steuer, die sich an den jeweiligen Emissionen eines Verkehrsträgers orientiert, ist im Gespräch - und könnte Fliegen ebenfalls teurer machen.

Unabhängig von dem überraschenden Vorstoß der Landesgruppe werden in der CSU-Spitze deshalb derzeit verschiedene Klimaschutzmaßnahmen diskutiert. Diese sollen auf der Vorstandsklausur in ein Konzeptpapier fließen, mit dem Parteichef Söder auch in die Verhandlungen auf Bundesebene für ein Klimaschutzgesetz gehen will. Anders als die SPD lehnt die CSU etwa die CO2-Steuer ab und setzt auf eine Reduktion des Ausstoßes durch Zertifikate. Zudem ist die CSU für einen Ausstieg aus der Kohlekraft bis 2030 und ein bundesweites Plastiktütenverbot.