Studie zur weltweiten Spendenbereitschaft Das sind die großzügigsten und geizigsten Nationen

Verstärkt Wohlstand die Bereitschaft, Bedürftigen zu helfen? Eine Studie der Charities Aid Foundation (CAF) hat das untersucht. Die Ergebnisse der Langzeitbefragung zeigen teils Überraschendes: Gerade in Ländern, in denen nach dem jüngsten Armutsbericht der Vereinten Nationen große Not herrscht, ist die Bereitschaft zu geben häufig besonders groß.

Dies wird in den Spitzenplatzierungen deutlich. Unerwartet belegt Myanmar Platz 2 des Rankings, obwohl das Bruttoinlandsprodukt des von Unruhen geplagten Landes noch unter dem von Staaten wie Kambodscha oder dem Sudan liegt.

Auf Platz 1 landet die USA. Nirgendwo sonst werden Spenden so gebraucht, um Dinge am Laufen zu halten, die anderswo der Staat übernimmt. Denn ob Oper oder Obdachlosenhilfe, Museum oder Universität: Alle bekommen nur wenig oder gar keine öffentliche Hilfe.

Deutschland schafft es im Ranking auf den 18. Platz. Laut Umfrage spenden rund die Hälfte der Bürger Geld oder helfen anderen Menschen in Not - jeder Vierte engagiert sich ehrenamtlich.

Für die Untersuchung wurden über einen Zeitraum von zehn Jahren insgesamt rund 1,3 Millionen Menschen in 126 Ländern danach gefragt, wie viel sie für wohltätige Zwecke spenden, wie oft sie fremden Menschen in Notsituationen helfen und wie stark sie sich ehrenamtlich engagieren. Zuerst hatte die "Welt" über die Ergebnisse des CAF-Reports berichtet.

Macht Kommunismus weniger sozial?

Vor allem aktuell und ehemals kommunistisch regierte Staaten schneiden besonders schlecht ab. Auf dem letzten Platz landet etwa China. Nur elf Prozent spenden dort für andere Menschen. Zum Vergleich: In Myanmar sind es 81 Prozent, die angeben, andere mit ihrem Geld zu unterstützen.

Die Gründe für die Zurückhaltung der Chinesen sind vielfältig: Der chinesische Staat bietet etwa kaum steuerliche Vorteile für Spender. Die Studie führt auch die konfuzianische Tradition als Grund an. Diese sehe zwar durchaus vor, seine Mitmenschen zu unterstützen - jedoch nur, solange diese zum eigenen Kreis gehören.

Anders ist das Bild in afrikanischen Ländern. Diese nehmen im CAF-Ranking zumindest in der Kategorie, ob sie fremden Menschen helfen, die vordersten Plätze ein, mit Liberia auf Rang eins und Sierra Leone auf Rang zwei. Auch weitere afrikanische Staaten wie Kenia, Sambia, Uganda, Nigeria und Malawi landen unter den besten zehn.

Die Analyse der Charities Aid Foundation führt die in weiten Teilen Afrikas praktizierte Ubuntu-Philosophie, die auf dem Miteinander und gegenseitiger Unterstützung fußt, als Erklärung für das Ergebnis zurück.