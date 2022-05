Passanten in Davos betrachten ein Poträt am »Haus der russischen Kriegsverbrechen<

Im »Haus der russischen Kriegsverbrechen« von Davos drängen sich politische Würdenträger, Kameraleute und Menschenrechtsaktivisten Haut an Haut aneinander, als Oksana Krysanova ans Mikrofon tritt. Die Hände der zierlichen 29-jährigen Ärztin zittern vor Aufregung. Jetzt ist sie an der Reihe, jetzt soll sie berichten, was russische Militärs in ihrem Krankenhaus in Mariupol abgerichtet haben: der Stadt, welche die Russen in ein Trümmerfeld verwandelt haben.

Bei früheren Davos-Treffen war dieses Gebäude das russische Haus. Hier in »Schneider´s Restaurant« - wo in normalen Zeiten Schoggigipfel, Älpler Magronen und Hack-Täschli mit Kartoffelstock-Seeli gereicht werden – präsentierten sich alle Jahre wieder russische Politiker, machten russische Geschäftsleute Deals, wurden russische Parties gefeiert.

Heute hängen hier, mit Unterstützung des ukrainischen Oligarchen Wiktor Pintschuk , Fotos von toten Menschen in Plastiksäcken, von Leichen auf der Straße und von einem Jesus-Standbild, bei dem ein Arm des Christus vom Kreuz herunterhängt. Auf einer überlebensgroßen Leinwand wird ein Video mit Szenen von mehr als 4600 mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen gezeigt. Und Ukrainer berichten, was die Invasoren angerichtet haben.

Oksana Krysanova erzählt von ihrem Krankenhaus in Mariupol: Zunächst gingen Strom, Gas, Wasser aus, dann jegliche Verbindung zur Außenwelt. Als sie berichtet, wie auf ihrer Station eine schwer verletzte, hochschwangere Frau mitsamt ihrem ungeborenen Baby vor ihren Augen starb, bricht ihre Stimme, einigen Zuhörern im Publikum stehen die Tränen in den Augen. Dann, so Krysanova, hätten die Russen das Krankenhaus erobert und dort einen Militärposten errichtet. »Sie haben ein Wohnviertel beschossen – und jedes Fahrzeug, das sich dem Krankenhaus näherte.« Als Krysanova alles erzählt hat, muss sie erst mal raus aus dem Raum, herunterkommen.

Während russische Teilnehmer in diesem Jahr vom Weltwirtschaftsforum ausgeladen wurden, sind die Ukrainer sehr präsent. Andere Teilnehmer reisen zum Netzwerken in die Schweizer Alpen, zum Einfädeln des nächsten Megadeals. Krysanova und ihre Landsleute dagen sind gekommen, um Unterstützung für ihr Land zu organisieren, dem Wladimir Putin das Existenzrecht abspricht: Networken gegen den Tod. Da ist etwa Fedir Serdiuk, der sich bei einem Empfang am ersten Abend vorstellt. Er erzählt kurz über das von ihm gegründeten Unternehmen, das eigentlich Erste-Hilfe-Trainings für Unternehmen anbietet und dieses Wissen jetzt an die Front in der Ukraine bringt. Dann kommt Serdiuk auf sein eigentliches Anliegen zu sprechen: Er sei Berater des Finanzministers und wolle um mehr Hilfe werben. Welcher der anwesenden Wirtschaftsvertreter denn so viel Einfluss auf die Bundesregierung habe, dass es sich lohne, mit ihm zu reden?

Eine klare Mission hat auch Anastasia Radina, Vorsitzende des Anti-Korruptions-Komitees im ukrainischen Parlament. Seit Jahren setzt sie sich dafür ein, dass in ihrem Land die in der Vergangenheit breit grassierende Bestechlichkeit von Politik und Justiz zurückgedrängt wird. Sie wisse, dass auch deutsche Politiker »das Narrativ von der Ukraine als korruptes Land« im Kopf hätten, sagt Radina. Das sei ein Irrtum, und sie befürchte, dass dies die Bereitschaft behindert, ihrem Land mit Waffen zu helfen. »Es ist eine billige Entschuldigung zu sagen, die Ukraine sei korrupt.« Aus Sicht von Radina ist der Anti-Korruptionskampf eine Erfolgsgeschichte. Es sei kein Zufall, dass Putin ihr Komitee in einem seiner Kriegsreden erwähnt habe. »Er bestraft uns.« Putin habe in Wahrheit Angst, dass auch in Russland eine Bewegung entstehen könnte, die das korrupte System stürzt.

»Das ist ein Krieg, der die Welt betreffen wird« Natalie Jaresko