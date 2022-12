Bis 2035 wird es in Deutschland laut Berechnungen etwa vier Millionen mehr Menschen im Rentenalter geben als zurzeit. Die Zahl der dann über 67-Jährigen steige voraussichtlich von 16,4 Millionen im Jahr 2021 auf mindestens 20 Millionen bis 2035 an. Das ist das Ergebnis der Bevölkerungsvorausberechnung, die das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Berlin vorstellte. »Dann wird voraussichtlich jede vierte Person im Seniorenalter sein«, sagte Karsten Lummer, Leiter der Abteilung Bevölkerung bei Destatis.