Die Arbeitszeit pro Erwerbstätigen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gesunken, im Gegenzug stieg die Teilzeitquote. Das teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg mit. 2012 habe ein erwerbstätiger Mensch im Schnitt 1408 Stunden gearbeitet, 2022 waren es 1340 Stunden- Ob der Trend anhält, sei unklar.