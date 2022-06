In ihrem ersten vollen Regierungsjahr will die Ampelkoalition insgesamt rund 495,79 Milliarden Euro ausgeben. Ein Fokus liegt auf Investitionen in Klimaschutz und Energiewende. Zugleich steigt der Etat von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) auf mehr als 50 Milliarden Euro – zusätzlich zum geplanten Sondertopf, aus dem die Streitkräfte in den kommenden Jahren 100 Milliarden Euro bekommen sollen.