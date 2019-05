Die deutschen Exporte sind im März überraschend gestiegen. Sie wuchsen laut dem Statistischen Bundesamt um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Experten hatten hingegen mit einer deutlich schlechteren Entwicklung gerechnet und im Schnitt ein Minus von 0,3 Prozent prognostiziert.

Grund für diese negativen Einschätzungen war die Entwicklung des Vormonats gewesen. Im Februar hatte es mit 1,2 Prozent noch das stärkste Minus seit einem Jahr gegeben. Die Importe legten diesmal um 0,4 Prozent zu und damit etwas schwächer als erwartet.

Die Zahlen stechen auch deshalb hervor, weil deutsche Firmen damit im März so viel ins Ausland verkauft haben wie noch nie in einem einzigen Monat. Der Gesamtwert ihrer März-Ausfuhren summierte sich auf 118,3 Milliarden Euro. Das ist laut Statistischem Bundesamt "ein neuer Rekordwert", jedenfalls auf Monatsbasis. Die bisherige Bestmarke vom März 2017 wurde damit um 200 Millionen Euro übertroffen.

Auch die Quartalszahlen für die ersten drei Monate des Jahres sind positiv. Auf das erste Quartal gerechnet verkauften die deutschen Unternehmen Waren im Wert von rund 336 Milliarden Euro ins Ausland. Das sind 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Außenhandelsverband BGA rechnet für das Gesamtjahr mit einem Plus von bis zu drei Prozent. Während die Ausfuhren in die EU-Länder im ersten Quartal um 2,3 Prozent wuchsen, legten sie in den Rest der Welt um 2,7 Prozent zu.