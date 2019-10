Teuerung Inflationsrate in Deutschland fällt erneut

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Oktober wegen geringerer Energiekosten so schwach gestiegen wie seit mehr als anderthalb Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate sank auf 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Im September waren es noch 1,2 Prozent.

Gedämpft wurde die Teuerung vor allem von der Entwicklung bei der Energie: Sie verbilligte sich um durchschnittlich 2,1 Prozent. Nahrungsmittel kosteten hingegen 1,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,7 Prozent, darunter Mieten um 1,4 Prozent.

Damit entfernt sich die Teuerungsrate weiter vom Ziel der Europäischen Zentralbank(EZB). Sie ist ein wichtiger Gradmesser für die Geldpolitik der Notenbank. Die EZB strebt für den gesamten Euroraum mit seinen 19 Ländern mittelfristig eine Jahresteuerungsrate von knapp unter zwei Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke. Denn dauerhaft niedrige oder auf breiter Front sinkende Preise könnten Unternehmen und Verbraucher verleiten, Investitionen aufzuschieben. Das kann die Wirtschaft bremsen.

Die EZB hatte im September höhere Strafzinsen auf Bankeinlagen und die Wiederaufnahme von Anleihekäufen beschlossen, um die Konjunkturflaute und die geringe Inflation zu bekämpfen.