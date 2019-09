Zentralbank Risikowächter um Draghi warnen Deutschland wegen Gefahren am Immobilienmarkt

Laut den Risikowächtern der EU gibt es in vielen europäischen Staaten Anzeichen für eine Überbewertung von Immobilien. Bereits in der Vergangenheit hatte das Gremium diese Entwicklung angeprangert.

Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) mahnte die entsprechenden Regierungen, drohenden Gefahren vorzubeugen. Deutschland, Frankreich, Tschechien sowie den Nicht-EU-Ländern Island und Norwegen wurde explizit eine Warnung ausgesprochen.



Risiken sieht der ESRB auch in Belgien, Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden, Finnland und Schweden. Die Probleme reichten von einem zu hohen Verschuldungsgrad der Haushalte über eine zu lockere Hypothekenvergabe bis hin zur Überhitzung des Marktes durch immer höhere Preise.

Als eine Triebfeder für die Flucht in sogenanntes Betongold gilt die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Bundesbank warnt schon seit Längerem vor kräftigen Übertreibungen bei den Immobilienpreisen in deutschen Städten - insbesondere in den sieben Metropolen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Köln, München und Stuttgart.

Der ESRB wurde 2010 als Reaktion auf die Finanzkrise gegründet. Als Frühwarnsystem soll er auf Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems in der EU hinweisen.