Einigen Verbänden reicht das jedoch nicht: Das Väterzentrum Dresden etwa fordert auch in Deutschland zehn Tage Vaterschaftsurlaub. In ihrem Koalitionsvertrag hat die Regierung aus SPD, Grünen und FDP sich bereits dazu bekannt. »Dazu soll noch in diesem Jahr ein eigenes Gesetz auf den Weg gebracht werden«, sagte die Ministeriumssprecherin der dpa.

Eltern in Dänemark haben Anspruch auf insgesamt 48 Wochen Elternzeit

In Dänemark sind neue Regelungen zur gleichmäßigeren Verteilung der Elternzeit in Kraft getreten. Seit Dienstag sind jeweils elf Wochen für beide Elternteile vorgesehen. Hinzu kommen insgesamt 26 weitere bezahlte Wochen, die in der Praxis beliebig aufgeteilt werden können.