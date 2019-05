Steigende Mietpreise machen vielen Großstädtern und Pendlern zu schaffen - wenn sie überhaupt eine Wohnung finden. Experten sind sich einig, dass in vielen Städten deutlich mehr gebaut werden müsste. Doch im ersten Quartal dieses Jahres sind weniger neue Wohnungen genehmigt worden: Von Januar bis März wurde der Neubau von 65.700 Wohnungen genehmigt, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das waren rund 2300 Einheiten oder 3,4 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Im vergangenen Jahr waren knapp 347.000 neue Wohnungen genehmigt worden, der zweite Rückgang seit dem Rekordjahr 2016. Eine Zunahme verbuchten die Statistiker lediglich bei der Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser - sie stieg um 2,3 Prozent. Dagegen sank die Zahl der Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser um 4,0 Prozent und die Zahl der genehmigten Mehrfamilienhäuser um 4,4 Prozent.

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie äußerte sich enttäuscht. "Insbesondere die Genehmigungen von neuen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sind zurückgegangen - und hier herrscht vor allem in den Großstädten weiterhin Mangel", sagte Hauptgeschäftsführer Dieter Babiel. "Den Wohnungsbau kurbelt man nicht an, indem man ständig über Enteignung und das Einfrieren der Mieten diskutiert. Hiermit erreicht man nur das Gegenteil - die Investoren ziehen sich zurück."

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW warnte angesichts der Zahlen, der Wohnungsmangel in Deutschland werde zur Dauersituation. GdW-Präsident Axel Gedaschko sagte, die Entwicklung sei ein "Alarmsignal für die Zukunft des bezahlbaren Wohnens". Notwendig seien unter anderem dauerhafte steuerliche Verbesserungen für den Wohnungsbau und eine "aktive und vorausschauende Liegenschafts- und Bodenpolitik der Städte und Kommunen".

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) als der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft wertete die Zahlen als Beleg dafür, dass das Wohnungswachstum mit steigender Regulierung sinke. ZIA-Präsident Andreas Mattner forderte: "Wir müssen endlich die Baugenehmigungszahlen deutlich nach oben treiben und Planungsprozesse beschleunigen - etwa durch die Einführung einer digitalen Bauakte, die Einführung einer Muster-Hochhausrichtlinie oder die Harmonisierung der 16 unterschiedlichen Landesbauordnungen, um das serielle Bauen zu fördern."