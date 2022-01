Windräder, Computer, Straßen Wie die Ampelmilliarden da ankommen, wo sie gebraucht werden

Mit riesigen Investitionen will die Regierung endlich Deutschlands Infrastruktur fit machen. Doch in der Vergangenheit wurde solches Geld oft nicht abgerufen. Wie kann sich das nun ändern? Ein Besuch in Görlitz.