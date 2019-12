Eine Rentenkommission berät derzeit über die künftige Absicherung der Altersvorsorge. Im März will sie Vorschläge vorlegen, doch schon jetzt melden sich Vertreter aus Wirtschaft und Gewerkschaften zu Wort. Während Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer einen späteren Rentenbeginn für wahrscheinlich hält, warnen nun die Gewerkschaften: "Diese Debatte geht in die völlig falsche Richtung", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann.

"Es gibt einige Politiker, die das Heil in längerem Arbeiten sehen und der Auffassung sind, man möge doch bitte bis 69 oder 71 arbeiten", sagte Hoffmann. Zwar sei die Lebenserwartung gestiegen, wer aber schwer und körperlich arbeite, habe dadurch eine geringere Lebenserwartung. "Ein höheres Renteneintrittsalter ist deshalb für die Ärmeren und stark Belasteten de facto eine Rentenkürzung." Die ganze Debatte sei fahrlässig gegenüber Menschen, die heute schon nicht bis zur Rente arbeiten könnten.

Arbeitgeberpräsident Kramer hatte erklärt, zunächst sei es das Wichtigste, die Zahl der Erwerbstätigen hochzuhalten, auch durch Fachkräfteeinwanderung. "Sonst muss man entweder das System ändern, oder das Renteneintrittsalter muss steigen."

"Das Rentenniveau muss perspektivisch wieder steigen"

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Ver.di, Frank Werneke, warnte vor einem Scheitern der Rentenkommission, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Experten und Politiker vertreten sind. Teile der Union und der FDP wollten eine Koppelung des Rentenalters an die steigende Lebenserwartung, auch in der Rentenkommission gebe es diese Position. "Wenn diese Forderung aufrechterhalten wird, wird es mit Sicherheit keine Verständigung geben", sagte Werneke.

DGB-Chef Hoffmann lobte die bisherigen Korrekturen bei der gesetzlichen Rente durch die große Koalition: "Bis 2025 ist dafür gesorgt, dass die Renten nicht weiter im Sinkflug sind. Sonst wäre das Rentenniveau in den nächsten Jahren weiter auf 43, 42 Prozent abgesunken." Werneke forderte: "Das Rentenniveau muss perspektivisch wieder steigen."

Der Hintergrund der Diskussion: Mit dem Eintritt geburtenstarker Jahrgänge in die Rente kommen weniger Einzahler auf mehr Rentner. Das bringt das System unter Druck. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) strebt mit der Kommission "einen verlässlichen Generationenvertrag für die kommenden Jahre" an.

Eine wichtigere Rolle könnte in Zukunft auch die private Vorsorge spielen. Werneke kritisierte: "In der Union gibt es Erwägungen, das Sparen für das Alter aus privaten Einkommen verpflichtend zu machen." Ohne Beteiligung der Arbeitgeber dürfe es so etwas aber nicht geben. "Die Einkommen vieler Menschen sind einfach zu gering, um für das Alter auch noch etwas an die Seite zu legen." Hoffmann forderte einen Konsens: Die gesetzliche Rentenversicherung müsse zentrale Säule bleiben.

Eine lohnendere private Vorsorge fordern die Verbraucherzentralen. Für eine sogenannte "Extrarente" sollten Arbeitnehmer automatisch über ihren Arbeitgeber in die Vorsorge einzahlen - es sei denn, sie widersprechen. Über einen öffentlichen Träger solle das Geld am Kapitalmarkt angelegt werden.