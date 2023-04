Lindner hatte in einem Interview durchblicken lassen, dass er wenig Chancen für die geplante Einführung einer Kindergrundsicherung sieht. Zum einen sei Kinderarmut oft in der Arbeitslosigkeit der Eltern begründet. Deshalb seien Sprachförderung und Integration der Eltern in den Arbeitsmarkt entscheidend, um die Chancen der Kinder zu verbessern. Auch gebe es keine finanziellen Spielräume für weitere »Umverteilung« mehr. Zum anderen habe man durch die Anhebung des Kindergelds bereits viel für Familien mit Kindern getan. Das Kindergeld wird allerdings an alle Familien gezahlt, die Kindergrundsicherung hingegen soll zielgerichtet die Lage von ärmeren Familien verbessern.