Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bleibt im Raum. Das sei mit Nagel so abgestimmt gewesen, heißt es aus der deutschen Delegation, Lindner habe auf die russischen Äußerungen reagieren wollen. Klare Worte hat er schon vorab in Richtung Moskau geschickt. »Russland muss isoliert werden«, sagt Lindner. Man werde dem Land »keine Bühne bieten, um Propaganda und Lügen zu verbreiten«.

Was die Mischung aus hohen Schulden und steigenden Zinskosten im schlimmsten Fall bedeuten könnte, formuliert Lindner bei seiner IWF-Premiere erstaunlich deutlich: »Es besteht das Risiko einer globalen Schuldenkrise bei Schwellen- und Entwicklungsländern.« Darauf müssten die G20-Staaten sich jetzt vorbereiten, auch China. Die Volksrepublik ist einer der größten Gläubiger ärmerer Länder, doch über Details ihrer Darlehen ist wenig bekannt – was im Westen die Sorge vor unerwarteten Verwerfungen erhöht.

Zum einen muss die Geldpolitik auf rasant steigende Inflationsraten reagieren. In Industrieländern erwartet der IWF in diesem Jahr eine Teuerung von 5,7 Prozent, in Entwicklungs- und Schwellenländern sogar von 8,7 Prozent. Das nährt Sorgen vor einer Stagflation – also einer Mischung aus stagnierendem Wachstum und hoher Inflation. Und es erhöht den Druck auf die EZB, endlich die Leitzinsen anzuheben. Bundesbankchef Nagel macht in Washington deutlich, dass er einen ersten Schritt im Sommer richtig fände. Durch zu schnelle Anhebungen könnte aber die Erholung der Wirtschaft nach der Coronakrise abgewürgt werden.

Dieser Schuldzuweisung dürfte kaum ein Amtskollege von Lindner widersprechen. Durchaus unterschiedliche Ansichten gibt es allerdings in der Frage, wie nun auf die Lage reagiert werden sollte. Deutschlands Antwort lautet bislang vor allem: mit Geld. Im Gepäck hat Lindner in Washington eine Zusage der Bundesregierung über Darlehen von rund 6,3 Milliarden Euro für einen Hilfsfonds zugunsten von Ent­wick­lungs- und Schwel­len­län­dern. Hinzu kommen Zinssubventionen von rund 100 Millionen Euro. Zudem hat Lindner rund zwei Milliarden sogenannter Ertüchtigungshilfen angekündigt, mit deren Hilfe die Ukraine Waffen kaufen soll.

Und noch etwas spricht aus Lindners Äußerungen: Die Sorge, dass sich bei einer Verschärfung der wirtschaftlichen Lage die Stimmung in der Bevölkerung drehen könnte. Bislang unterstützt eine Mehrheit der Deutschen harte Sanktionen gegen Russland. Doch wird das so bleiben, wenn die Preise weiterhin rasant steigen? Wie schon sein Amtsvorgänger Olaf Scholz sieht auch Lindner die Gefahr, dass sich in Deutschland eine Protestbewegung ähnlich den französischen Gelbwesten bilden könnte. »Höhere Essens- und Energiepreise erhöhen das Risiko sozialer Unruhen«, warnt auch der IWF.

Ginge es nach der ukrainischen Regierung, so würde Deutschland allerdings selbst schwere Waffen liefern und sofort ein Gasembargo gegen Russland beschließen. Beides lehnt die Ampelkoalition bislang ab, was ihr die Kritik eingebracht hat, den Kriegstreiber Putin indirekt zu stützen. Lindners markige Ansagen in Richtung Moskau wirken auch wie der Versuch, den Blick wieder auf die eigentlich für den Krieg Verantwortlichen zu lenken.

Wie dramatisch die Effekte eines Komplettembargos aber tatsächlich wären, ist umstritten. Namhafte Ökonomen vertreten die Meinung, dass die Folgen für Deutschland handhabbar wären . Auch eine Ende der Woche erscheinende Analyse der Bundesbank kommt nach SPIEGEL-Informationen nicht zu dramatischen Ergebnissen. Demnach dürfte Deutschland zwar in die Rezession rutschen, falls ein Embargo zu Produktionsausfällen führt. Der Einbruch würde aber weniger stark ausfallen als in der Coronakrise.

Rückkehr des Blockdenkens?

Die in Washington versammelten Finanzminister und Notenbanker belassen es vorerst dabei, Putins Regime mit Worten anzuprangern. »Wir bedauern die Teilnahme von Russland in internationalen Foren«, heißt es in einer Erklärung der G7-Staaten, die unter Vorsitz von Lindner tagen und als Gast den ukrainischen Finanzminister eingeladen haben. Gehindert aber wird Russland nicht an der Teilnahme. Dahinter steht auch die Sorge, ein solcher Schritt könnte die Staatengemeinschaft spalten. In den Diskussionen soll häufig das Schlagwort »Blöcke« gefallen sein – auch das eine Erinnerung an den Kalten Krieg.

Welchen Effekt die Debatten in Washington auf Russlands Führung haben, lässt sich bestenfalls erahnen. Vor Ort anwesend ist nur der russische Vizefinanzminister. Sein Chef ist per Video zugeschaltet, ebenso wie die Zentralbankchefin Elwira Nabiullina. Sie gilt als Kriegsgegnerin und war unter Kollegen im Ausland hoch angesehen . Doch inzwischen gibt es keinen Austausch mehr zwischen russischer Zentralbank und EZB oder Bundesbank. Die von Lindner geforderte Isolation Russlands ist zum Teil schon Realität.

Den Minister holt in Washington dann noch eine andere Krise ein, und zwar ganz persönlich. Am Mittwochabend wird bekannt, dass Lindner positiv auf Corona getestet wurde. Ob er wie geplant am Donnerstag zurück nach Deutschland fliegen kann, können seine Mitarbeiter zunächst nicht sagen. Möglicherweise muss Lindner nun erst einmal sich selbst isolieren.