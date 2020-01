Wenn sich Wahlkampfstrategen ein Horrorszenario ausdenken müssten, dann sähe das ungefähr so aus: Der Präsidentschaftskandidat verspricht den verängstigten Arbeitern der sterbenden Stahlindustrie ein Comeback ihrer Branche. Die Menschen glauben ihm, der vermeintliche Retter gewinnt.

Dann, ein Jahr vor der erhofften Wiederwahl, schließt der traditionsreichste Stahlkonzern der Nation ein Werk mit 1500 Beschäftigten. Nach herkömmlicher Logik hieße das für die Siegeschancen des Politikers: Das war's.

Nicht so in Trump-Land. Vor Weihnachten hat U.S. Steel angekündigt, die Produktion in ihrer Stahlhütte bei Chicago einzustellen. Die Industrieproduktion insgesamt schrumpft. "Die derzeitige Marktsituation und die langfristigen Aussichten für das Great-Lakes-Werk zwingen uns, jetzt zu handeln", erklärte Unternehmenschef David Burritt.

1500 Kündigungsbriefe gingen raus. Trumps Anhänger aber stehen - bisher - so treu zu ihm wie am Tag der Wahl 2016.

"Trumponomics", der Plan, Amerikas Industrien zu alter Größe zurückzuführen, hat sich als hohles Versprechen entpuppt. Der Niedergang von Kohle und Stahl ist unaufhaltsam.

Zwar hat die Regierung versucht,

die Wirtschaft mit massiven Steuersenkungen,

wachsenden Staatsausgaben

und einem Kahlschlag bei der Regulierung zu befeuern.

Doch gleichzeitig hat sich Trump

mit allen Handelspartnern überworfen,

verschreckt Investoren

und betreibt Wirtschaftspolitik nach Gutsherrenart.

Und nun droht auch noch eine Eskalation des Konflikts mit Iran.

Eine militärische Auseinandersetzung würde sofort "auf die allgemeine Stimmung, die Aktienkurse und den Ölpreis" durchschlagen, glaubt Ryan Sweet von Moody's Analytics. Man habe deshalb die "Risikomatrix" angepasst: "Wir haben die Wahrscheinlichkeit eines Ölpreisschocks erhöht."

Auch der Präsident der Fed Richmond, Thomas Barkin, fürchtet, dass eine Verschärfung des Konflikts den längsten Aufschwung in der US-Geschichte gefährden könnte. Noch sehe die Wirtschaft "ziemlich gesund" aus, sagte er am Freitag - doch es bestehe stets das Risiko eines "Herzinfarkts".

Bislang hat die US-Konjunktur die Ära Trump bemerkenswert gut überstanden. "Die US-Wirtschaft ist dieser Tage der Star", lobte Fed-Chef Jerome Powell kürzlich. Auch im elften Aufwärtsjahr sei das Wachstum solide. "Und im Prinzip gibt es keinen Grund, warum das nicht weitergehen sollte."

Für 2020 hat die Notenbank Zinssenkungen erst einmal abgesagt. Die Botschaft: Im Wahljahr droht keine Rezession.

Ausgedehntere Erholungsphasen

Wie kann es sein, dass Amerika ausgerechnet in der Ära des Chaos-Präsidenten den längsten Aufschwung seiner Geschichte erlebt? Die Antwort heißt: trotz, nicht wegen Trump.

Die USA profitieren von einem Phänomen, das Powell als das veränderte "Wesen" von Expansionen beschreibt: Die Erholungsphasen scheinen heute generell ausgedehnter. Drei der vier längsten Aufwärtszyklen in der US-Geschichte fanden in der jüngeren Vergangenheit statt.

Manuel Balce Ceneta / AP US-Präsident Trump: Solides Jahreswachstum

Powells Erklärung dafür ist, dass die Inflation gezähmt sei. Wenn die Preise nicht überschießen, kann die Notenbank auf Zinserhöhungen verzichten, die den Aufschwung womöglich abwürgen. Das zahlte auch bei Trump ein: Als die Konjunktur 2019 wegen seines protektionistischen Feldzuges ins Kippeln geriet, eilte die Fed vorsorglich zu Hilfe.

Dazu kommt, dass auch von den anderen üblichen Verdächtigen eines Rezessionsszenarios momentan wenig zu sehen ist: den Spekulationsblasen. "Wenn man sich die Wirtschaft heute ansieht, dann gibt es nichts, was wirklich boomt und nach Absturz schreit", so Powell.

Von einer "Goldlöckchen-Wirtschaft" schwärmen die Experten, wenn eine stabile Balance erreicht wird. Die USA scheinen in der fast perfekten Welt angekommen zu sein. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht, die Inflation aber trotzdem gedämpft. Der Börsenindex S&P 500 ist 2019 um fast 30 Prozent gestiegen und die ungebrochene Ausgabenlust der Konsumenten befeuert die Konjunktur.

Alarmglocken schrillen allerdings in dem Sektor, den Trump mit Steuersenkungen und einem Kahlschlag bei der Regulierung päppelte: der Industrie. Im Dezember ist der wichtige ISM-Index auf den niedrigsten Stand seit Juni 2009 gefallen. Das verarbeitende Gewerbe stecke in der Rezession, urteilt Ian Shepherdson, Chefökonom von Pantheon Macroeconomics. Er hat dafür "eine einzige realistische Erklärung": Trumps Handelskrieg. Die Unternehmen trauen dem Frieden mit China nicht.

Trotzdem herrschte bislang verhaltener Optimismus für 2020. Viele Experten haben ihre Prognosen vor dem Jahreswechsel nach oben korrigiert. Zwar gebe es Anzeichen, dass der Konjunkturzyklus ein spätes Stadium erreicht habe, sagt Torsten Slok, Chefvolkswirt von Deutsche Bank Securities. Eine Rezession hatte aber auch er bislang nicht auf dem Zettel. Viele Ökonomen rechnen mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von rund zwei Prozent in diesem Jahr. Das wäre weniger als Trump versprochen hat, aber solide.

Sein martialisches Auftreten in der Irankrise könnte diese Konjunkturhoffnungen allerdings schnell zerschlagen. "Expansionen sterben nicht an Altersschwäche", hat der frühere Fed-Chef Ben Bernanke einmal gesagt. "Sie werden ermordet."