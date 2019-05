Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sprach kürzlichvon einer lediglich vorübergehende Schwächephase, doch die schlechte Stimmung in der Wirtschaft verdichtet sich. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) prognostiziert der weltweit viertgrößten Volkswirtschaft 2019 nur noch ein Plus von 0,6 Prozent - nach einem Wachstum um 1,4 Prozent im Jahr 2018.

"Gerade die Industrieunternehmen spüren die deutlich langsamere Gangart der Weltwirtschaft", wird DIHK-Präsident Eric Schweitzer in einer Mitteilung zitiert. "Beim Auslandsgeschäft sind die Erwartungen so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr." Besonders die exportorientierte Industrie sei angesichts globaler Handelskonflikte, des weiterhin drohenden Brexits und einer generell abgekühlten internationalen Konjunktur pessimistischer.

Nach mehreren Jahren mit jeweils mehr als zwei Prozent Wirtschaftswachstum war der Spitzenverband zum Jahresbeginn noch von einem Zuwachs von 0,9 Prozent ausgegangen. Doch eine Umfrage unter mehr als 25.000 Unternehmen hat nun zu einem pessimistischeren Bild geführt. Auch viele Forschungsinstitute und die Bundesregierung haben ihre Prognosen mittlerweile gesenkt - Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet nur noch mit 0,5 Prozent.

Binnenkonjunktur zeigt sich bislang robust

"Die Konjunktur steht unter Druck", teilte der DIHK zu seiner Umfrage mit. Die Geschäfte der deutschen Unternehmen "laufen spürbar schlechter als noch zu Jahresbeginn". Das veranlasse viele Firmen, ihre Investitionspläne zu stutzen. Immerhin: "Mehr binnenorientierte Wirtschaftszweige wie der Bau und der Handel verspüren hingegen weiter vergleichsweise solide Geschäfte."

Die stabile Binnenkonjunktur stützt sich auch auf die anhaltend hohe Konsumnachfrage der privaten Haushalte, die für mehr als 50 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung von fast 3,4 Billionen Euro steht. Die Konsumkonjunktur wiederum wird getragen von der seit Jahren wachsenden Rekordbeschäftigung mit fast 45 Millionen Erwerbstätigen.

Allerdings trüben sich die Beschäftigungsabsichten der Unternehmen laut DIHK "so deutlich ein wie seit fast fünf Jahren nicht mehr". Vor allem in der Industrie schlage sich das verschlechterte Geschäftsumfeld auf die Personalpläne nieder. Außerdem bremse der Fachkräftemangel Einstellungen. Der Beschäftigungsaufbau werde sich zwar fortsetzen, "allerdings in geringerem Umfang als in den letzten Jahren".

Der Arbeitsmarkt reagiert laut DIHK seit einiger Zeit robuster auf Konjunkturschwankungen als in früheren Jahren. "Daraus folgt nicht zuletzt, dass trotz der aktuell getrübten Geschäftserwartungen die Beschäftigungspläne weiterhin vergleichsweise expansiv sind."

