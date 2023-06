In diesem Jahr dürften die unteren 40 Prozent dagegen nur auf ein Plus von 2,55 Prozent kommen, die Top Ten dagegen auf 2,81 Prozent. Schon 2022 sei das Bild ähnlich gewesen: In der untersten Einkommensklasse lag das Plus mit 5,96 Prozent unter dem der obersten von 6,85 Prozent. Die hohe Inflation habe im vergangenen Jahr »zu einem realen Rückgang bei den Einkommensschwachen geführt, während Topverdienende noch von leichten realen Einkommenszuwächsen profitiert haben dürften«.