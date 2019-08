Handelsstreit zwischen USA und China "Leave a message"

Noch vor einigen Wochen sah es so aus, als ob die USA und China im Handelskonflikt aufeinander zugehen. Doch nun stehen die Zeichen wieder auf Eskalation.

Und beide Seiten geben sich hart. US-Präsident Donald Trump fordert Zugeständnisse der Regierung in Peking. Die Volksrepublik müsse einiges tun, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, sagte Trump am Freitag. Die USA bräuchten wesentlich bessere Handelsvereinbarungen zwischen beiden Ländern.

Die jüngsten Verhandlungen in Shanghai hatten keine Fortschritte gebracht. Trump kündigte daraufhin an, ab 1. September Sonderzölle auch auf bisher davon verschonte chinesische Waren im Volumen von 300 Milliarden Dollar verhängen zu wollen. Dies könnte Handys, Laptops, Spielzeug und Schuhe treffen.

Damit eskaliert der monatelange Streit und nährt die Furcht vor einer globalen Rezession. Die Börsen gaben am Freitag deutlich nach. China hat Gegenmaßnahmen angekündigt und kritisierte, das Vorgehen der USA sei eine schwerwiegende Verletzung der Vereinbarung über eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche, die beide Staaten am Rande des G20-Gipfels in Osaka getroffen hätten.

"Hinterlasse einfach eine Nachricht"

Unterdessen wurde bekannt, wie Trump seine jüngste Entscheidung über neue Zollankündigungen der chinesischen Seite mitteilen ließ. Zwei mit der Situation vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Trump habe sich am Donnerstag zu den jüngsten Handelsgesprächen unterrichten lassen. Er habe am Ende seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer angeordnet, China über die neuen Zölle vorab zu unterrichten und diese dann via Twitter öffentlich gemacht.

Lighthizer habe gesagt, es könne schwierig werden, den chinesischen Verhandlungsführer Liu He ans Telefon zu bekommen, weil es zu der Zeit 1 Uhr morgens in China sei. "Wenn du ihn nicht erreichen kannst, hinterlasse einfach eine Nachricht", hat Trump Lighthizer den Insidern zufolge gesagt.