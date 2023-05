In Deutschland gehen die Menschen im Schnitt im Alter von 64,4 Jahren in Rente. Das durchschnittliche Alter stieg nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Rentenversicherung im vergangenen Jahr auf diesen Wert. 2021 hatte es noch bei 64,1 Jahren gelegen. Grund für den Anstieg sei vor allem eine Anhebung der Altersgrenze bei der ursprünglich als »Rente mit 63« konzipierten Regelung, sagte er am Dienstag. Die tatsächliche Grenze habe im vergangenen Jahr bei 64 Jahren gelegen. Sie wird schrittweise auf 65 angehoben, ähnlich wie die Regelaltersgrenze, die schrittweise auf 67 steigt.