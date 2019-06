Eckpunkte für Preisdeckel Berlin wird zum Labor für Mieterschutz

So sehen Sieger aus. Etwas verspätet, aber dafür gut gelaunt präsentierte Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Dienstag das Ergebnis der Kabale, die am Vortag noch hinter den Kulissen stattgefunden hatte: das Eckpunktepapier für ein Gesetz, das einen fünfjährigen Mietenstopp in der Hauptstadt verfügt. Trotz der energischen Einsprüche vonseiten der Grünen - die laut "Tagesspiegel" am Montag sogar ihre Unterschrift unter das Eckpunktepapier verweigern wollten - blieb das Papier bis auf geringfügige Änderungen unverändert. Auch der SPD-Landesverband, der einen weit weniger scharf formulierten Mietendeckel festschreiben wollte, hatte seinen Widerstand aufgegeben.

Die wichtigsten Stichpunkte der Einigung lauten nun:

Der Mietendeckel soll für die rund 1,5 Millionen nicht preisgebundenen Mietwohnungen gelten - Wohnungen mit Mietpreisbindung sind nicht betroffen.

Für alle bestehenden Mietverhältnisse soll künftig ein gesetzlich festgelegter Mietenstopp gelten. Es werden Mietobergrenzen festgelegt, auf die bereits sehr hohe Mieten auf Antrag abgesenkt werden können.

Bei Neuvermietungen von Wohnungen darf höchstens die zuletzt vereinbarte Miete aus dem vorherigen Mietverhältnis vertraglich vereinbart werden, sofern diese die jeweils festgelegte Mietobergrenze nicht übersteigt.





Das Gesetz soll rückwirkend ab dem 18. Juni wirksam werden.

Wohnungsneubau ist ausgenommen.

Für Modernisierungsumlagen werden besondere Genehmigungs- und Anzeigepflichten für Vermieter eingeführt. Modernisierungsumlagen, durch die die Bruttowarmmiete um mehr als 50 Cent pro Quadratmeter monatlich steigt, werden genehmigungspflichtig.

Wirtschaftliche Härtefälle der Vermieterinnen und Vermieter sind auf Antrag zu genehmigen, wenn eine wirtschaftliche Unterdeckung nachgewiesen wird. Es können dann im Einzelfall abweichend Mieterhöhungen und höhere Mietvereinbarungen genehmigt werden. Die Differenz übernimmt die Stadt.

Verstöße gegen die Anforderungen des Berliner Mietengesetzes sollen als Ordnungswidrigkeit und mit Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet werden können.

Gesetzentwurf bis zum Herbst

Um die genauen Formulierungen des im Herbst folgenden Gesetzentwurfs dürfte noch gerungen werden, doch im Prinzip werden sie ziemlich genau dem Geist der jetzt getroffenen Vereinbarungen folgen. Denn andernfalls wäre es rechtlich nicht möglich die Wirksamkeit des Gesetzes auf den 18. Juni festzulegen, was den Koalitionspartnern sehr am Herzen liegt. "Um zu verhindern, dass die Mieten noch kurzfristig erhöht werden", wie Lompscher am Dienstag sagte.

Die Angst vor Last-Minute-Mieterhöhungen hält Lompscher dennoch für unbegründet. Mieter hätten nach geltendem Gesetz zwei Monate Zeit, um einem solchen Ansinnen zuzustimmen, oder eben nicht. Eine Mieterhöhung könnte also frühestens Anfang September wirksam werden, mithin deutlich später, als der Zeitpunkt, zu dem das Gesetz seine Wirksamkeit entfalten soll.

Der Berliner Mieterverein hat in den Tagen vor der Senatssitzung viele Anrufe von besorgten Mietern bekommen, die einen Brief ihres Vermieters erhalten hatten. Man vermute, dass Vermieter noch die Gelegenheit nutzen wollten, bevor ein Mietendeckel in der Hauptstadt eingeführt werden könnte, teilte der Mieterverein auf Anfrage mit. Genaue Zahlen zu den Mieterhöhungsschreiben liegen dem Mieterverein allerdings nicht vor.

Der stellvertretende Geschäftsführer Sebastian Bartels sagte: "Es gibt einen Run auf unsere Beratungsstellen." Mieter riefen deutlich häufiger an als gewöhnlich. Am Montag seien besonders viele Anfragen für Beratungstermine eingegangen.

Bartels sagte, dass nach Erscheinen des Mietspiegels jedes Jahr zum Sommer hin eine Welle von Mieterhöhungen in der Hauptstadt einsetze. Doch dieses Mal geschehe das früher und deutlich häufiger als in den Vorjahren.

Juristen äußern Zweifel

Ein Mietpreis-Deckel ist ein Novum in der Rechtsgeschichte der Bundesrepublik. Berlin wird damit sozusagen zum Testlabor für Möglichkeiten, wie in von starkem Mangel geprägten Märkten der Schutz einer Seite (oder, aus anderer Perspektive: der eigenen Klientel) gewährleistet werden kann. Ein Testlauf, der in Metropolen wie München, Frankfurt am Main oder Köln genau beobachtet wird.

Bis Mitte Oktober wird Lompschers Behörde nun den Gesetzentwurf erarbeiten, der dann noch in diesem Jahr vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden soll. Spätestens im Januar 2020 soll das Landesgesetz in Kraft treten. Ob das Gesetz am Ende Bestand haben wird, werden wohl die Verfassungsrichter entscheiden. In jedem Fall dürften nach Schätzungen von Juristen ein bis zwei Jahre ins Land gehen, bis endgültig Klarheit herrscht.

Senatorin Lompscher sieht der Überprüfung durch ein Verfassungsgericht - entweder das des Landes Berlin oder das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe - gelassen entgegen. Sie verweist auf die Gesetzgebungskompetenz, die der Bund den Ländern in der zweiten Föderalismusreform zugestanden hat. Dazu gehöre auch das Wohnungswesen.

Das Problem des Gesetzes hängt nach Überzeugung vieler Juristen jedoch nicht allein mit der fehlenden Gesetzgebungskompetenz Berlins zusammen. Denn es greift auch in scharfer Weise in das Eigentumsrecht ein, und es stellt sich die Frage, ob andere - mildere - Mittel nicht ebenso geeignet wären, die Missstände auf dem Wohnungsmarkt zu lindern.

Wohnungswirtschaft empört

Aus Sicht der Wohnungswirtschaft ist das Gesetz nicht nur nicht geeignet, die Missstände zu beheben - es dürfte die Verhältnisse sogar verschärfen. "Man wird sich in Zukunft zweimal überlegen, ob man in Berlin oder besser woanders investieren will", sagte Andreas Mattner vom Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. "Die Hauptstadt mauert sich ein, die politische Landschaft verunsichert Investoren, auf die Berlin dringend angewiesen ist."

Auch die Aktien börsennotierter Immobilienkonzerne gerieten nach dem Senatsbeschluss unter Druck. Schon seit den ersten Überlegungen haben sie stark an Wert verloren. "Man muss jetzt schauen", sagt ein Händler, "ob das Berliner Beispiel Schule macht."