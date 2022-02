Kampf gegen teure Energie Widerstand in Grünenfraktion gegen vorzeitiges Ende der EEG-Umlage

In der Grünenfraktion wächst die Kritik an den Ampelplänen, die EEG-Umlage wegen steigender Energiepreise noch 2022 abzuschaffen. Die energiepolitische Sprecherin will »gezielter helfen«.