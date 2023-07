Das Ehegattensplitting sei Gesetzeslage in Deutschland, aber es gebe »natürlich immer mal wieder Diskussionen, ob es nicht unverhältnismäßig ist, gerade bei denjenigen, die ein paar Hunderttausend Euro im Jahr verdienen«, sagte SPD-Politiker Scholz laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstagabend bei einem Bürgerdialog im bayerischen Füssen. »Aber für die Normalverdiener hat niemand vor, eine Verschlechterung vorzuschlagen, was jetzt die steuerliche Belastung betrifft. Das glaube ich, ist zur Einordnung der Diskussion immer ganz wichtig.«