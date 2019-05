Urteil BGH mahnt genaue Prüfung bei Eigenbedarfskündigung an

Einer Kündigung wegen Eigenbedarfs können sich Mieter oft nur schwer entziehen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in zwei Fällen nun entschieden, dass auch die Möglichkeit, sich mit dem Verweis auf unzumutbare Härte einer Räumung zu entziehen, im Einzelfall genau geprüft werden muss. Er mahnte die Gerichte zu einer sorgfältigen Aufklärung des Sachverhalts in diesen Fällen an, heißt es in einer Mitteilung.

Die Gerichte müssten in bestimmten Fällen einen Gutachter heranziehen - wenn etwa der Mieter eine Verschlechterung seiner Gesundheit mit ärztlichem Attest geltend macht.

Das Landgericht Berlin hatte in einem Fall den Eigenbedarf der kündigenden Familie bestätigt - die Seniorin konnte aber wegen der langen Wohndauer und einer attestierten Demenz trotzdem in ihrem Zuhause bleiben. In der Erkrankung einer Über-80-Jährigen hatte das Landgericht einen Härtefall gesehen und deshalb entschieden, dass das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden müsse.

In einem anderen Fall aus Sachsen-Anhalt dagegen gaben die Gerichte einer Räumungsklage statt. Hier war die Vorinstanz der Ansicht, ein Umzug sei den Mietern einer Doppelhaushälfte in Kabelsketal trotz verschiedener schwerer Krankheiten zumutbar.

Der BGH hob nun sowohl das Urteil des Landgerichts Berlin als auch die Entscheidung des Landgerichts Halle auf. "Allgemeine Fallgruppen" etwa aufgrund eines bestimmten Alters oder der Mietdauer, in denen generell die Interessen der Vermieter oder der Mieter überwögen, ließen sich nicht bilden, teilte der achte Zivilsenat mit.

Die Bundesrichter erklärten, dass bei möglichen gesundheitlichen Härten regelmäßig ein Sachverständiger hinzugezogen werden müsse. Nur eine solche Aufklärung versetze die Gerichte in die Lage, "eine angemessene Abwägung bei der Härtefallprüfung vorzunehmen".