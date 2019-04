BGH-Prozess zu Eigenbedarfskündigungen Junge Familie und kranke Seniorin kämpfen um Wohnung

Sie ist 80 Jahre alt, dement und lebt seit 45 Jahren in einer Berliner Dreizimmerwohnung zusammen mit ihren beiden erwachsenen Söhnen. Nun soll die Frau raus aus ihrer Wohnung. Jedenfalls wenn es nach dem Willen des Vermieters geht. Er braucht die Wohnung für sich und seine junge Familie, derzeit leben sie zur viert auf 60 Quadratmetern. Deshalb hat sich die Familie kürzlich die Wohnung gekauft und pocht darauf, dass die ältere Dame und ihre Söhne ausziehen.

Es ist die Wohnungsnot in Deutschland, die solche Streitfälle um Wohnraum entstehen lässt. Vielerorts beschweren sich Mieterschutzbünde über zunehmende Eigenbedarfskündigungen. Einerseits weil Vermieter selbst dringend Wohnraum für sich oder ihre näheren Familienangehörigen brauchen, andererseits auch, weil sie die Wohnung zu einem späteren Zeitpunkt zu einem höheren Preis weitervermieten wollen, um höhere Einnahmen zu erzielen.

Den Fall der an Demenz erkrankten Frau nimmt nun der Bundesgerichtshof (BGH) zum Anlass, um die sogenannte Härtefall-Klausel bei Eigenbedarfskündigungen zu überprüfen. Die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen ein Mieter einer Eigenbedarfskündigung wegen eines Härtefalls widersprechen kann. Letztendlich geht es auch darum zu beurteilen, wo die Not größer ist.

Grundsätzlich sind Eigenbedarfskündigungen in Deutschland erlaubt und möglich. Vermieter können dem Mieter kündigen, wenn sie die Wohnung für sich, für Familienangehörige oder für Angehörige ihres Haushalts benötigen. Dazu zählen Kinder, Eltern und Großeltern, aber auch eingetragene Lebenspartner, Haushaltshilfen oder Hausmeister. Der Mieter kann sich dagegen unter Verweis auf einen Härtefall wehren.

Doch wann ist das der Fall?

Der Streit um die Wohnung der dementen Frau war bereits zwei Mal vor Berliner Gerichten ausgetragen worden. Das Landgericht hatte etwa den Eigenbedarf bestätigt. Aus Härtegründen darf die Seniorin aber in der Wohnung bleiben, weil bei einer Räumung mit der "Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes" zu rechnen sei. Hinzu kommt, dass Ersatzwohnraum zu einer bezahlbaren Miete im Quartier wegen der "gerichtsbekannten Wohnungsnot" kaum zu finden sei. Gegen dieses Urteil legte der Familienvater Revision vor dem BGH ein.

Angesichts dieser Not und immer mehr älteren Mietern bereitet die Härteklausel Gerichten zunehmend Probleme. Der Deutsche Mieterbund geht von 80.000 Eigenbedarfskündigungen im Jahr aus - die meisten von ihnen gingen vor Gericht glatt durch.

Der BGH sieht deshalb die Tendenz, dass viele Fälle schematisch und "nicht in gebotener Tiefe" gelöst werden. In dem Berliner Fall vermissten die höchsten deutschen Zivilrichter eine gründliche Prüfung. Welche Verschlechterung durch einen Umzug für einen Mieter konkret zu befürchten sei, müsse notfalls ein Gutachter klären. Sein Urteil will der BGH am 22. Mai verkünden.

Ulrich Ropertz, Geschäftsführer beim Deutschen Mieterbund (DMB), erhofft sich dann ein Grundsatzurteil. "Kriterien wie hohes Alter und Krankheit müssen grundsätzlich schwerer wiegen als Vermieterinteressen", sagt er.

Bei schwerer Krankheit und Demenz haben Mieter auch aus Sicht von Beate Heilmann, Wohnrechtsexpertin beim Deutschen Anwaltverein, gute Karten. Dies bedeutet aber für sie nicht, dass Alt immer Jung sticht: "Wenn ein 65-Jähriger drei Mal die Woche schwimmen und Sport treiben kann, kann er auch umziehen."

Das sieht der BGH offenbar ähnlich: "Es gibt auch 80-jährige Marathonläufer", so die Vorsitzende Richterin Karin Milger bei der mündlichen BGH-Verhandlung an diesem Mittwoch. Aber, so betont sie, es gibt ebenso Menschen, denen es schon mit Anfang 60 schlecht geht.