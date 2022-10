Weltwirtschaft in der Krise Endspiel um den globalen Wohlstand

Aber die Kehrseite dieser Entwicklung ist ein gigantischer Anstieg der Verschuldung: Staaten, Unternehmen und Privatbürger haben im globalen Schnitt immer höhere Verbindlichkeiten aufgebaut. Derzeit liegt der Wert der Bruttoschulden bei rund dem 3,5-Fachen der weltweiten Wirtschaftsleistung, wie das Institute for International Finance berechnet hat . Weil der Schuldendienst immer billiger wurde – und weil bis vor Kurzem der Glaube vorherrschte, daran werde sich langfristig nichts ändern –, schien eine immer höhere Verschuldung unproblematisch.

Der Anstieg war besonders rasch bis zur Finanzkrise von 2008. Aber auch danach legten die Verbindlichkeiten noch weiter zu . Nun kommt die Quittung. Deutschland ist in dieser Beziehung ein Sonderfall: Die Verschuldung ist insgesamt moderat. Aber das hilft einer offenen Volkswirtschaft nur bedingt, wenn ihre Partner in Europa und rund um den Globus vor ganz anderen Problemen stehen.

Sollte Claudio Borio mit seiner Ahnung von einem »Endgame« recht behalten, dann bedeutet das nichts anderes, als dass nun eine lang anhaltende Rückführung der Übertreibungen der hinter uns liegenden 40-jährigen Epoche der immer billigeren Kredite bevorsteht. Praktisch alle Vermögenswerte sind im historischen Vergleich immer noch sehr hoch bewertet . Immobilien, Aktien, Anleihen, nicht börsennotierte Firmen, edle Weine, Song-Copyrights – die Liste der aufgeblähten Vermögenspreise ist endlos. Getrieben von billigem Geld stiegen die Bewertungen immer weiter. Und auch wenn sie inzwischen zurückgehen, so scheint doch noch reichlich Luft in dieser Mega-Blase zu sein.

Die große Umkehr

Wie einschneidend die Veränderungen sind, zeigt sich bei der Inflation. Lange haben Politik und Finanzmärkte darauf gewettet, dass die globalisierte Ökonomie schier endlose Produktionsmöglichkeiten bereithält. Ein flexibles weltweites Angebot an Gütern und international mobilen Arbeitskräften würde Preiserhöhungen auf breiter Front quasi unmöglich machen. Entsprechend schien es risikolos, die Menge an Geld und Kredit auszuweiten und damit die Nachfrage anzuheizen.

Doch nun zeigt sich, dass die Wirtschaft an harte Grenzen stößt: Die Coronakrise, die insbesondere in China noch akut andauert, hat viele grenzüberschreitende Lieferketten zum Zerreißen gebracht. Sie wirkt als Verstärker der schon zuvor sichtbaren wirtschaftspolitischen Bruchlinien, insbesondere zwischen demokratischen und autoritären Systemen. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat Deutschlands und Europas Energieversorgung grundsätzlich infrage gestellt – und weltweit die Preise in die Höhe katapultiert. Parallel dazu ist der positive demografische Trend der vergangenen Jahrzehnte an ein Ende gelangt: Die Zahl der Menschen im beschäftigungsfähigen Alter schrumpft in immer mehr Ländern, inzwischen auch in China, wodurch die volkswirtschaftlichen Produktivkräfte langfristig geschwächt werden. Wir erleben eine »große demografische Umkehr«, wie sie die Ökonomen Charles Goodhart und Manoj Pradhan in ihrem Buch »The Great Demographic Reversal« vorgezeichnet haben.