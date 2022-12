200 Euro sollen Studierende und Fachschüler zur Entlastung in der Energiekrise erhalten – doch die Auszahlung droht sich weiter zu verzögern. Hintergrund ist ein Streit zwischen Bund und Ländern über die praktische Umsetzung des Vorhabens. In einem Brief an Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) kritisieren die Kultusminister der Länder einen »gut gemeinten, aber nicht hinreichend vorbereiteten« Gesetzentwurf, mit dessen Umsetzung sie nun konfrontiert seien. Sie fordern, diesen schnell »gesetzgeberisch nachzubessern«, damit es zu einer baldigen Auszahlung der 200 Euro kommen kann. Der Brief trägt auch die Unterschrift von der Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Karin Prien (CDU).