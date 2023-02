Last orders: In Großbritannien ist einer Analyse zufolge 2022 die Zahl der Pubinsolvenzen stark gestiegen. 512 Kneipen hätten Zahlungsunfähigkeit angemeldet, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA am Montag aus einer Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens UHY Hacker Young. 2021 hatte die Zahl der Pleitekneipen lediglich bei 280 gelegen.