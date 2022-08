Energiekrise Verbraucherschutzchefin drängt auf Entlastungen für Geringverdiener

Aber auch Elektroheizungen sind gefragt.

Vor dem Hintergrund einer drohenden Gasknappheit setzen einer Umfrage zufolge viele Bürgerinnen und Bürger auf Strom als Alternative. In einer Umfrage des Vergleichsportals Verivox gaben zehn Prozent der Befragten an, sich in den vergangenen sechs Monaten einen Heizlüfter, Heizstrahler oder einen Radiator gekauft zu haben. 11 Prozent planen, dies zu tun, und 19 Prozent denken darüber nach.

Boom löst Bedenken aus

Die Umfrage fand nicht nur unter Gaskunden statt, sondern sie war repräsentativ für die Bevölkerung im Alter von 18 bis 69 Jahren. Die Zahlen sind hoch, auch weil nur etwa die Hälfte der deutschen Haushalte mit Gas heizt. Ein Viertel tut dies mit Öl und der Rest zum Beispiel mit Fernwärme.