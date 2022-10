Solche Fehlentwicklungen werden durch den Roboterhandel sogar noch verstärkt, so Gillian Tett – weil die Maschinen weniger auf Fundamentaldaten bauen, sondern das Marktmomentum erspüren. Was in kritischen Momenten nichts anderes bedeutet, als dass via Algorithmen der Herdentrieb noch potenziert wird. Ist halt nur künstlich, diese Intelligenz.

Das Ganze ist gleich mehrfach ein Drama, weil

erstens solche Runs zu exzessiven Ausschlägen führen, die in keinem rechten Verhältnis mehr zu den Bewegungen von Angebot und Nachfrage von Energie stehen, zumal beides gar nicht so schnell reagieren kann. In den Tagen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine erreichte der Ölpreis den Rekord von 130 Dollar je Fass (159 Liter) – eine Verteuerung von knapp 90 Prozent binnen weniger Wochen. Dagegen wirkt unsere Zehn-Prozent-Inflation geradezu niedlich. Die Gaspreise an besagtem TTF-Markt verdreieinhalbfachten sich in der Zeit;

zweitens Leute wie der russische Präsident genau diese Absurdität ausnutzen: Im August reichten ein paar Worte zu möglichen Stopps von Gaslieferungen, um die Kurse panisch-spekulativ auf 350 Euro pro Kilowattstunde hochschnellen zu lassen – noch mal doppelt so viel wie nach dem ersten Kriegsschock: Schwer zu glauben, dass das noch durch Fundamentalentwicklungen am Gasmarkt zu erklären war, so Lamberts;

und drittens solche Exzesse immer auch den anschließenden Crash in sich tragen – weil die Herde sich irgendwann einig wird, dass die Kurse viel zu hoch sind; oder weil plötzlich neue Fakten eher wieder für Entspannung zu sprechen scheinen, was schnell mal reicht, um die Herde in umgekehrte Richtung loslaufen zu lassen.

So wie in den vergangenen Wochen, als der Gaspreis im niederländischen Rohhandel um mehr als 50 Prozent gesunken ist – und auch der Ölpreis plötzlich wieder unter 90 Dollar fiel. Klar, es gibt für solche Trends immer auch irgendwelche Fundamentalargumente. Die Welt steht vor der Rezession, braucht also weniger Öl. Oder so ähnlich. Das Ausmaß des Auf und Ab ist damit allerdings nicht zu erklären. Vor 15 Jahren schossen die Ölpreise schon einmal auf gut 130 Dollar – um kurz darauf auf nur noch 40 Dollar zu kollabieren. Das ist fundamental nicht erklärbar.

Ähnliches könnte auch jetzt passieren – oder das Gegenteil. Je nach Putin. Und nach Spekulationseifer.

All das wirkt schon deshalb schwer erträglich, weil in Zeiten exzessiv hoher Preise viele Menschen am Ende des Monats ohne Mittel dastehen, während so mancher Finanzjongleur mit denselben Preisbewegungen eine Menge Geld verdient. Und dieses Prinzip ja auch auf etlichen anderen Märkten wirkt – zum Beispiel bei Nahrungsmitteln.