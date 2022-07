Die Appelle der Regierung, den Gasverbrauch zu reduzieren, greifen nicht. Es läuft so viel Warmwasser durch die Duschköpfe wie eh und je. Und im Baumarkt werden die Radiatoren knapp – die dann im Herbst im Zweifel auch mit Strom aus Gaskraftwerken betrieben werden. Heißt es also einfach abwarten, bis die Rechnung auf den Tisch kommt – und es richtig schmerzhaft wird?



Um Deutschlands Gesellschaft und Wirtschaft vor dem Gasnotstand zu bewahren, braucht es eine klare Kommunikation, warum es gerade jetzt darauf ankommt, jede Kilowattstunde zu sparen. Und vor allem, was passiert, wenn wir es nicht tun. Gut gemeinte Ratschläge reichen dafür nicht aus. Sorgt die Politik nicht dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher seitens der Gasversorger über bevorstehende Kosten transparent informiert werden, lässt sie diese ins offene Messer laufen.