Die Energiekrise trifft ganz Europa hart. Die Auswirkungen unterscheiden sich allerdings je nach Land und Witterungsbedingungen: Während Schwimmbadbesucher in Deutschland wegen niedrigeren Wassertemperaturen bibbern , müssen Staatsbedienstete in Griechenland im Sommer wohl häufiger schwitzen. Behörden in dem südosteuropäischen Staat dürfen aus Energiespargründen ihre Räume nach einer staatlichen Anordnung nur noch auf 26 Grad Celsius herunterkühlen.