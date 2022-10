Notoperation in der Energiekrise Warum die Argumente gegen die Gaspreisbremse nicht ziehen

Bliebe die Sache mit der angeblich nur verschobenen Last. Sicher: Die Entlastung soll via Staat über einen Sonderfonds finanziert werden. Und dem könnten dann stärkere Belastungen in Zukunft entgegenstehen. Nur ist die Entlastung hier und jetzt selbst dann ziemlich hilfreich: In künftig wieder besseren Zeiten kann so ein Ausgleich dann wirtschaftlich auch wieder einfacher getragen werden als aktuell, wo der Preisschock die Krisenspirale zu verstärken droht – ebenso wie den Unmut der Leute. Wäre ja auch nicht gut, wenn vor lauter Haushälterei demnächst auch in Deutschland wieder viel mehr Leute Rechtspopulisten wählen, die so einen Unmut nur ausnutzen.

Noch ist offen, wie genau die Gaspreisbremse aussehen soll, ab wann welcher Preis für wen gelten wird. Die Expertenkommission soll ihre Vorschläge am Montag vorstellen. Schon jetzt lässt sich nur erahnen, dass die Markt-Bedenkenden der vergangenen Monate danach ähnlich dastehen könnten wie einst nach 2015, als in Deutschland der Mindestlohn eingeführt wurde. Auch damals hieß es, wie kann nur der Staat so eingreifen. Das werde sich rächen und Hunderttausende Arbeitsplätze vernichten. Von wegen. Die Prophezeiung geriet zu einer der drastischsten Fehldeutungen der damals noch sehr dominant konservativen deutschen Ökonomenschaft.