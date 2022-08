Seine Aussage kann durchaus als Spitze gegen den bayerischen Ministerpräsidenten und Unionspartner Markus Söder (CSU) verstanden werden. Der hatte in der Frage, inwieweit derartige persönliche Verhaltensänderungen die drohende Gaskrise in Deutschland bewältigen können, dem SPIEGEL gesagt : »Die Wahrheit liegt nicht in der Dusche, sondern in der Gasleitung.«

Wohlhabende sollten Swimmingpools nicht mehr heizen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht das mitunter anders. Der ebenfalls aus Schleswig-Holstein – und sogar noch weiter nördlich, nämlich aus Flensburg – stammende Grünenpolitiker riet zuletzt etwa: »Regelmäßig das Eisfach abtauen, Duschkopf wechseln oder in Büros die Beleuchtung auf LED umstellen.« Seine Hoffnung im Kampf gegen die Energiekrise: Wenn alle ein bisschen was tun, bringt das in der Summe viel.