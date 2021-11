Bremser der Energiewende Warum die Welt nicht von der Kohle loskommt

Sie ist der CO₂-intensivste aller Brennstoffe, trotzdem ist ihr Verbrauch zuletzt dramatisch gestiegen – Klimakrise hin oder her. Kohle wird verheizt, als ob es kein Morgen gäbe. Was macht den Ausstieg so schwer?