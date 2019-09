Krisengipfel beim Wirtschaftsminister Windkraftlobby will Artenschutz schwächen

Wenn die wichtigste Technologie der Energiewende in der Krise steckt, dann muss man als Bundesregierung schon mal groß auffahren. Kein Wunder, dass die Gästeliste für den sogenannten Windkraftgipfel von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) so lang ist.

Bis zu 70 Teilnehmer werden nach SPIEGEL-Informationen am Donnerstag ab 13 Uhr zu dem Treffen erwartet, bei dem geklärt werden soll, was man dem weitgehenden Stillstand beim Rotorenbau, der Welle von Unternehmenspleiten und dem Verlust Zehntausender Jobs im Windsektor entgegensetzen kann.

Staatssekretäre von Umwelt-, Verkehrs- und Innenministerium, Vertreter der 13 deutschen Flächenländer, mehr als ein halbes Dutzend Landesminister, Präsidenten von Ökostrom-, Kommunal- und Naturschutzverbänden, Abgesandte von bis zu sechs Bürgerinitiativen und weitere Teilnehmer wollen demnach ihre Vorschläge und Vorbehalte austauschen.

Ein durchaus sportliches Unterfangen, denn Altmaiers Krisengipfel soll nur zwei, maximal zweieinhalb Stunden dauern. "Es werden sicherlich nicht alle Teilnehmer überhaupt zu Wort kommen", sagt ein geladener Gast.

Um trotzdem Gehör zu finden, haben viele Interessenvertreter einfach schon jetzt begonnen, öffentlich zu debattieren - und dabei einen alten Streit neu entfacht, der schon seit Jahren rund um die deutsche Energiewende schwelt.

Am Mittwoch preschte zunächst der Bundesverband Windenergie (BWE) vor. Gemeinsam mit dem Bundesverband der Energiewirtschaft, dem WWF, Greenpeace und vier weiteren Branchen- und Umweltverbänden veröffentlichte er einen Zehnpunkteplan zur Beschleunigung der Energiewende.

In dem Papier wird unter anderem eine Aufweichung des Artenschutzes gefordert. Konkret soll der Paragraf 45, Absatz 7 des Bundesnaturschutzgesetzes so geändert werden, dass für den Bau von Rotoren künftig weitreichende Ausnahmen gelten.

"Wir wollen vermeiden, dass Windkraftgegner weiterhin das Vorkommen vereinzelter Tiere, zum Beispiel das eines Rotmilans, dazu missbrauchen können, den Bau ganzer Windparks um Monate, teils sogar Jahre zu verzögern", sagt BWE-Geschäftsführer Wolfram Axthelm. Statt auf einzelne Tiere zu schauen, solle man künftig besser sicherstellen, dass die gesamte Population einer betroffenen Art in der Region auch nach dem Bau neuer Windparks noch groß genug sei.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) protestiert dagegen vehement. Der Ausbau der Windenergie stelle für den Bestand bestimmter Vogel- und Fledermausarten eine echte Gefährdung dar, heißt es in einer Stellungnahme, die der Verband am Donnerstag veröffentlichen will und die dem SPIEGEL vorab vorliegt.

"Die Windindustrie sollte den Artenschutz ernst nehmen, statt zu versuchen, ihn auszuhebeln", sagt Nabu-Präsident Olaf Tschimpke. "Es gibt Wege, wie die Klima- und die Artenkrise zusammen gelöst werden können."

DPA Der Rotmilan ist oft besonders stark vom Bau neuer Windparks bedroht

Der Nabu stört sich vor allem daran, dass die Windkraft standardmäßig beim Artenschutz bevorzugt werden will. Solche Ausnahmen müsse aus seiner Sicht an spezielle Artenschutzprogramme geknüpft werden, deren Erfolg von den zuständigen Planungsbehörden überwacht werden müsse, heißt es in der Expertise. Finanziert werden könne dies zumindest teilweise aus den Einnahmen der Windenergie.

Prinzipiell ist allerdings auch der Nabu der Meinung, dass die Klageflut gegen den Bau neuer Windräder eingedämmt werden sollte. Laut einer Studie der Fachagentur für Windkraft können derzeit mehr als tausend Rotoren nicht errichtet werden, weil Anwohner, Bürgerinitiativen und Naturschützer gegen sie klagen. In 72 Prozent der Fälle beriefen sich die Kläger auf den Artenschutz.

Während es bei der Neuregelung des Naturschutzes noch Differenzen gibt, herrscht in anderen Punkten weitgehend Einigkeit, wie sich die Windkrise zumindest teilweise auflösen ließe.

Bund, Länder und Gemeinden sollten demnach endlich eine gemeinsame Strategie zur Ausweisung von Flächen für die Windenergienutzung entwickeln. Bislang sind die Flächenbegrenzungen nicht nur uneinheitlich geregelt, sondern in manchen Bundesländern obendrein äußerst streng. In Bayern und NRW etwa dürfen Windräder nur in großem Abstand zu Siedlungengebaut werden.

Hinzu kommen strikte Vorgaben zum Schutz sogenannter UKW-Funkfeuer, die Flugzeuge zur Navigation benötigen. In ganz Deutschland dürfen im Radius von 15 Kilometern um entsprechende Bodenstationen keine Windräder gebaut werden. In vielen anderen Ländern beträgt der Sicherheitsabstand nur zehn Kilometer - was nun auch der BWE fordert.

Es ist auch im Interesse der Bundesregierung, dass der Ausbau der Rotoren an Land wieder in Gang kommt. Denn Windenergie ist die mit Abstand wichtigste Quelle unter den erneuerbaren Energien, die zuletzt fast 40 Prozent des Strombedarfs in Deutschland deckten. Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil eigentlich auf 65 Prozent wachsen. Ohne einen Erfolg beim Windgipfel dürfte es schwierig werden, dieses Ziel zu erreichen.