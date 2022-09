Die große Zahl unbesetzter Stellen zeige laut NHS-Führungskräften, warum sich das Gesundheitswesen in einer immer tieferen Krise befinde und die Patienten lange Wartezeiten für fast jede Art von Versorgung in Kauf nehmen müssten, heißt es in dem Bericht. Der bisherige Höchststand an unbesetzten Stellen wurde Ende Juni 2019 erreicht, mit 111.864 unbesetzten Posten. In London gibt es mehr freie Stellen in Akutkrankenhäusern als in jeder anderen Region.