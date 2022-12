Dennoch kommen bei Erbschaften und Schenkungen von Eltern an ihre Kinder letztlich nur fünf bis zehn Prozent der Fälle mit den höchsten Übertragungen in die Steuerpflicht. Und selbst bei denen muss nur jener Teil des Vermögens versteuert werden, der den Freibetrag übersteigt. Auch die Steuersätze sind mit sieben und elf Prozent erst mal gering. Wenn Geschwister, Nichten und Neffen oder Freunde bedacht werden, liegt der Freibetrag aber nur bei 20.000 Euro und die Steuersätze sind höher. Trotz geringerer Übertragungen entsteht hier knapp die Hälfte des Erbschaftsteueraufkommens.

40.000 mehr Erbschaftsteuerpflichtige als vor zehn Jahren

Die Erbschaftsteuerfreibeträge wurden seit 2009 nicht mehr erhöht. Zugleich sind die Immobilienpreise seitdem um 50 bis 70 Prozent gestiegen, in Ballungsräumen wesentlich stärker. Tatsächlich kommen in den vergangenen Jahren deutlich mehr Fälle in die Steuerpflicht. Derzeit werden pro Jahr rund 40.000 Personen mehr zur Erbschaftsteuer veranlagt als vor zehn Jahren, das entspricht einem Zuwachs von einem Drittel. Davon sind knapp die Hälfte Ehepartnerinnen und Ehepartner oder Kinder – in diesen Gruppen liegt der Zuwachs sogar bei knapp 90 Prozent. Auch das Steueraufkommen hat sich seitdem mehr als verdoppelt.