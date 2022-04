Der Krieg Russlands gegen die Ukraine treibt nicht nur die Energiepreise nach oben, auch Nahrungsmittel sind deutlich teurer geworden. Experten rechnen mit weiter steigenden Kosten – und in der Folge mit einer Ernährungskrise in Schwellen- und Entwicklungsländern. Wirtschaftsexperten wollen mit einem Aktionsplan dagegen angehen.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze ( SPD ) kündigte an, bei der Weltbanktagung in Washington für ein Bündnis für globale Ernährungssicherheit zu werben. »Unser Ziel muss sein, Millionen Menschen vor dem Hungertod zu bewahren«, sagte Schulze den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Vorbild solle dabei die Covax-Initiative sein, die global einen gerechten Zugang zu Corona-Impfstoffen gewährleisten will. »Im Kampf gegen die Coronapandemie ist es uns gelungen, eine agile multilaterale Plattform zu schaffen, die die größte globale Impfkampagne der Geschichte auf die Beine gestellt hat«, sagte die Bundesentwicklungsministerin. Was dabei gelernt worden sei, solle die Weltgemeinschaft nun auf den Einsatz gegen die Ernährungskrise übertragen.

Den Vorstoß will Schulze im Rahmen der G7-Gruppe führender Industriestaaten unternehmen, in der Deutschland in diesem Jahr die Präsidentschaft innehat.

Lindner fordert offene Märkte

Die derzeitigen Frühjahrstagungen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in der US-Hauptstadt stehen ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Ein Fokus liegt auf Maßnahmen gegen eine Ausbreitung der Hungerkrise. Nach Angaben der USA haben sich die teilnehmenden Wirtschaftsvertreter bei Treffen von Experten in Washington auf die Ausarbeitung eines Aktionsplans verständigt.

Finanzminister Christian Lindner forderte im Namen der G7 alle Länder auf, »die Agrarmärkte offenzuhalten, keine Vorräte zu horten und keine ungerechtfertigten Ausfuhrbeschränkungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Nährstoffe zu verhängen«.