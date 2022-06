Entgegen Lindners Ankündigung Esken stellt Schuldenbremse für 2023 infrage

Lindner hat dagegen angekündigt, dass die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse, die nur eine minimale Kreditaufnahme zulässt, vom kommenden Jahr an wieder eingehalten werden soll. In den vergangenen Jahren war sie wegen der hohen Lasten erst durch die Coronapandemie und dann durch den Ukrainekrieg ausgesetzt worden. So sieht der Bundeshaushalt 2022 eine Neuverschuldung von fast 139 Milliarden Euro vor.