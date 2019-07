Der Europäische Rechnungshof hat den Stresstest der EU-Banken 2018 als zu lasch kritisiert. "Die europäischen Banken hätten beim Stresstest schwereren finanziellen Schocks ausgesetzt werden müssen", heißt es in einem Bericht. Die simulierten Schocks, die zeigen sollen, wie krisensicher die europäischen Banken sind, seien beim Test 2018 milder gewesen als die realen Schocks der Finanzkrise von 2008.

Der Test habe außerdem nicht überall in Europa das gleiche Niveau gehabt, bemängeln die Gutachter. So sei das Stresslevel in Ländern mit schwächeren Volkswirtschaften und anfälligeren Finanzsystemen niedriger gewesen als in wirtschaftlich stärkeren Ländern. Besonders anfällige Banken seien außerdem von der Prüfung ausgenommen worden.

Den Grund für die Schwächen sieht der Rechnungshof in der Organisation des Tests: Die zuständige Europäische Bankenaufsicht (EBA) habe den zwar erfolgreich koordiniert. Bei der Ausgestaltung des Tests hätten aber die nationalen Behörden, Zentralbanken und die Europäische Zentralbank (EZB) eine zu große Rolle gespielt. Die Ergebnisse seien daher weder vergleichbar noch verlässlich.

Die Gutachter des Rechnungshofes empfehlen der EBA deshalb unter anderem, einen Mindestschwierigkeitsgrad für die Tests festzulegen und die Ausgestaltung des Tests genauer zu kontrollieren. Die EU hatte die Aufsichtsbehörde 2010 als Reaktion auf die globale Finanzkrise gegründet, seitdem führte die EBA vier Stresstests durch. Bei der vergangenen Untersuchung 2018 wurden 48 Banken aus 15 Ländern getestet.

(Lesen Sie hier, wie die Krisensimulation genau funktioniert).

Damals kamen die Aufseher zu dem Schluss, dass die europäischen Banken im Allgemeinen besser für eine neue Wirtschafts- und Finanzkrise gerüstet sind als noch vor einigen Jahren. Deutsche Banken schnitten jedoch vergleichsweise schwach ab. Unter den deutschen Geldhäusern belegte die Norddeutsche Landesbank (NordLB) den letzten Platz des Rankings, die Deutsche Bank schnitt nur etwas besser ab.