Geringe Inflation Draghi stellt weitere Lockerung der Geldpolitik in Aussicht

Zwei Prozent beträgt die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Inflation im Euroraum. Doch im Mai legte die Teuerung lediglich um 1,2 Prozent zu nach 1,7 Prozent im April. Nun hat EZB-Präsident Mario Draghi eine noch lockerere Geldpolitik in Aussicht gestellt.

Wenn keine Verbesserung eintrete, werde ein zusätzlicher geldpolitischer Anschub erforderlich sein, sagte Draghi am Dienstag auf dem EZB-Notenbankforum im portugiesischen Sintra. "In den nächsten Wochen wird der EZB-Rat überlegen, wie unsere Instrumente entsprechend der Größe des Risikos für die Preisstabilität angepasst werden können."

Es gebe erheblichen Spielraum für weitere Anleihekäufe. Zudem gehörten erneute Zinssenkungen und Maßnahmen, um unerwünschte Nebenwirkungen der anhaltend ultralockeren Geldpolitik einzudämmen, zu den Werkzeugen. Die Indikatoren für die kommenden Quartale deuteten auf eine anhaltende Konjunkturschwäche hin.

"Wir werden alle Flexibilität innerhalb unseres Mandats nutzen, um unseren Auftrag zu erfüllen", sagte Draghi. Neben der Inflationsentwicklung bereitet der EZB die konjunkturelle Unsicherheit wegen der US-Handelskonflikte sowie die Brexit-Hängepartie Sorgen.

Die EZB hatte unlängst auf ihrer Zinssitzung in Vilnius in Aussicht gestellt, angesichts gestiegener Konjunkturrisiken an ihren Leitzinsen noch bis mindestens zum Sommer 2020 festzuhalten. Draghi hatte nach dem Treffen zudem betont, man halte sich angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten alle Optionen offen. Insidern zufolge ist die Notenbank sogar offen für eine Zinssenkung, falls sich das Wirtschaftswachstum im weiteren Jahresverlauf abschwächen sollte.

Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen auf Rekordtief

Der Leitzins liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von null Prozent. Der Strafzins für geparktes Geld von Banken, der sogenannte Einlagensatz, beträgt derzeit minus 0,4 Prozent.

Der Euro gab nach den Aussagen Draghis um einen halben Cent nach. An den europäischen Kapitalmärkten sanken die Renditen deutlich. In Deutschland fiel die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf ein neues Rekordtief.

Die Hoffnung auf konjunkturelle Unterstützung durch die EZB sorgte an der Börse für Auftrieb. Der Leitindex Dax stieg bis zum Dienstagmittag um 0,80 Prozent auf 12.182 Punkte.

Draghi habe die Markterwartungen mit Blick auf weitere geldpolitische Lockerungen erneut angeheizt, sagte Elmar Völker, Analyst bei LBBW Research. "Falls es im Rahmen des G20-Gipfels nicht zu einer Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China kommt, dürften geldpolitische Lockerungsmaßnahmen aus dem Euro-Tower eine fast sichere Angelegenheit sein."