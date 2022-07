Nullzinsen als Quittung für Bankenexzesse

Wenn die Zinsen seit der Großen Finanzkrise von 2008 beschleunigt gesunken sind, war das ja keine Laune von miesen Notenbankern – sondern direkte Konsequenz eben dieser Krise. Einer Fundamentalkrise der Bankenwelt. Weil es in der entfesselten Finanzwelt über Jahre immer lukrativer war, in Finanzprodukte zu investieren als in die Realwirtschaft. Und das all diese Exzesse und privaten Kredithypes begünstigte, die dann irgendwann zum Crash führten. Danach überwog über Jahre der Druck, Schulden abzubauen. Was im Zweifel die Tendenz zur mangelnden Investition nur verstärkte.