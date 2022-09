Wenn ein Teil des Dramas aus den Lieferengpässen kommt, die in und durch die Pandemie entstanden, ist die entscheidende Frage hier, wie schnell sich solche Engpässe auflösen. Da gab es in den vergangenen Wochen schon alle möglichen Signale der Entspannung. Selbst Holz ist schon wieder billiger geworden. Auch wenn das noch keine Rückkehr zur Normalität ist. Einen Teil des Restproblems wird die teils schon einbrechende Konjunktur erledigen – wie sie seit Wochen bereits am Bau zu spüren ist. Da werden die Preise früher oder später sinken. Und da bräuchte es jetzt nicht auch noch höhere Zinsen.

Die Inflation bewegt sich Richtung zehn Prozent

Was kritisch bleibt, wird in den kommenden Herbst- und Winterwochen das Auf (und gelegentlich Ab) an den Energiemärkten sein. Je nach Putin. Weshalb es schon zu den besseren Ideen zählte, im Sommer mit Tankrabatt und 9-Euro-Ticket einzugreifen – also die unmittelbaren Preistreiber zu bremsen, statt nur zu kompensieren. Und es jetzt umso absurder wirken lässt, beides inmitten der sich verschärfenden Teuerungskrise auslaufen zu lassen. Allein wegen des Auslaufens wird die Inflation in diesen Wochen Richtung zehn Prozent gehen. Man liest schon die Schlagzeilen. Nicht hilfreich.

Wenn die Preise an Energiemärkten immer wieder so dramatisch ausschlagen, hat das mit sinnvollen Signalen des Marktes in der Regel nur noch wenig zu tun. Dann spiegelt das eher eine Besonderheit des Marktes für Energie: dass die Nachfrage, anders als es die Lehre des Marktes vorsieht, relativ wenig reagiert, wenn die Preise steigen, weil die Leute gar nicht so viel sparen können; und dass das Angebot an Energie auch nur bedingt flexibel ist – schon weil dahinter oft große Anlagen stecken, die nicht so schnell zu bauen sind. Dazu kommt, dass Energie an Finanzmärkten von Leuten hin- und her getauscht wird, die Strom oder Öl nicht physisch handeln, sondern abstrakte Verträge – was wiederum, wie an allen Finanzmärkten, zu viel Spekulation und Herdenverhalten führt. Das alles zusammen erklärt, warum an diesen Märkten ein Wort des russischen Präsidenten reicht, um Panik auszulösen und Preise in Sekunden hoch- oder runterschnellen zu lassen. Ohne dass dahinter ansatzweise verhältnismäßige reale Geschäfte stecken. Energie-Casino. Und das in Kriegszeiten.

Wir brauchen einen Gas- und Strompreisdeckel

Wenn das so ist, wirkt absurd, wie lange es im Land der ordoliberalen Gralshüter braucht, um dann auch mal zu dem Schluss zu kommen, dass der Markt hier Unsinn ergibt. In den vergangenen Wochen gab es erst endlos Sonntagsreden, wie sehr wir doch dem Markt gehorchen, also noch so hohe Mondpreise für Gas ergeben hinnehmen sollten – weil das ein Signal des Marktes sei, um Verhalten zu ändern. So etwas kommt von ein paar Jahrzehnten marktliberaler Gehirnwäsche. In Kriegszeiten macht es keinen Sinn, Energiemärkte Casino spielen zu lassen – wenn einem dadurch Wirtschaft und Gesellschaft auseinanderbrechen. Und sich Putin wahrscheinlich totlacht, wie einfach er es hat, den Westen mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen und die Märkte für seine fürchterlichen Psychokriegsspiele zu nutzen.

Dann hätte die Bundesregierung schon vor Wochen Strom- und Gaspreisbremsen ankündigen müssen, bei denen – wie jetzt endlich geplant – der Preis für den Grundverbrauch gedeckelt wird; und erst bei höherem Verbrauch Marktpreise durchschlagen. Dann hätte auch vor Wochen schon die Übergewinnsteuer für Energiekonzerne eingeführt werden können, die vom Krieg ohne Zutun profitieren – so wie das Briten, Spanier und Italiener längst gemacht haben .