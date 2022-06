Christian Karagiannidis leitet die Intensivstation der Lungenklinik in Köln-Merheim. Er weiß, was es heißt, wenn Personal fehlt. Angesichts steigender Infektionszahlen hat der Mediziner, der im Corona-Expertenrat der Bundesregierung sitzt, nun vor massiven Personalengpässen in den Kliniken gewarnt.