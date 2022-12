Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fordert jedenfalls nun in einem Brief an Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mehr Tempo bei der Visavergabe an Fachkräfte. »Die Visumverfahren an den deutschen Auslandsvertretungen dauern viel zu lange und bilden ein massives Hindernis für Unternehmen und Fachkräfte«, heißt es in dem Schreiben. Herrmann verweist in dem Kontext auf gleichlautende Kritik von Unternehmern und »herausgehobenen politischen Akteuren«, welche an ihn herangetragen werde.