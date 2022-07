Zwei Rettungswagen müssen heute unbesetzt bleiben – Thomas Kirstein führt durch die Wache in Berlin-Mitte, von hier starten Rettungssanitäter und Feuerwehrleute in den Einsatz. Die Kollegen sind überlastet, die Einsätze werden immer mehr. Jetzt muss unbedingt neues Personal her, damit die Notfallversorgung überhaupt weiter gewährleistet werden kann. 500 neue Leute pro Jahr braucht die Feuerwehr in Berlin. »Das ist eine enorme Herausforderung«, sagt Kirstein.

Auch ein paar Kilometer weiter in Richtung Stadtrand fehlen Mitarbeiter. Nicole Schössow, Inhaberin des Landgasthofs zum Mühlenteich, führt in die Küche. »Hier sind es zwei Mitarbeiter, die uns fehlen, und wo man es tatsächlich auch spürt. Wenn dann noch Ausfälle wegen Corona dazukommen, müssen wir die Küchenzeiten unter der Woche einschränken«, sagt sie. Und sie ist nicht allein: Etwa 80 Prozent der Gastrobetriebe kämpfen mit Personalengpässen, sagt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband.

Auch im bayerischen Peiting gibt es Probleme, weil Personal fehlt: Nicht am Backofen, sondern am Beckenrand: Das erste Mal seit 47 Jahren muss das örtliche Freibad geschlossen bleiben. Der Grund: Es fanden sich schlicht nicht genug Bademeister für den Betrieb.

In dieser Episode von SPIEGEL Daily hören Sie, warum viele Branchen damit ringen, Personal zu finden. Und SPIEGEL-Redakteur Florian Diekmann erklärt, wie diese Probleme in Zukunft gelöst werden können.

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .