Verkehrsbelastung auf der Brennerstrecke Söder will Erhöhung der Lkw-Maut prüfen

Um die Verkehrsbelastung auf der Brennerautobahn zu verringern, fordert das österreichische Bundesland Tirol eine einheitlich erhöhte Maut für Lkw von München bis Verona, die sogenannte Korridormaut. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigt sich offen für eine Prüfung dieser Maßnahme.

"Die Lenkungswirkung einer Korridormaut sollten wir überprüfen", sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur. Für den deutschen Teil der Strecke würde das die Maut von 16 auf 88 Cent pro Kilometer erhöhen.

Söder verlangte zugleich, Tirol müsse sich bei der Lkw-Blockabfertigung bewegen, die regelmäßig zu kilometerlangen Lastwagenstaus auf deutscher Seite führt. "Die Blockabfertigung wird zu einem echten Sicherheitsrisiko und verstößt gegen Europarecht", sagte Söder.

Tirol erwägt Erhöhung der Dieselpreise

In der Urlaubszeit eskalierte der deutsch-österreichische Streit um die hohe Verkehrsbelastung der Brennerstrecke. Mitte Juni verhängte Österreich Fahrverbote auf Nebenstrecken, um Urlauber und Lkw daran zu hindern, Staus und Maut zu umfahren und umliegende Dörfer zu verstopfen. Außerdem dürfen Lkw in gewissen Zeiträumen nur blockweise in Tunnel einfahren, um den Verkehrsfluss zu kontrollieren.

Laut einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" kündigte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter an, im Gegenzug zur geforderten Maut die Erhöhung der Dieselpreise für Lkw in Österreich zu prüfen. So könnte Tanktourismus zwischen Deutschland und Österreich eingedämmt werden.

Gleichzeitig sagte Platter aber: "Alle Experten sagen, dass eine Erhöhung der Maut den vielfachen Effekt einer möglichen Abschaffung des Dieselprivilegs hätte".

Ziel: Mehr Güter auf die Schiene

Künftig will Söder die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene vorantreiben. Anders sei die Transitfrage nicht in den Griff zu bekommen. "Wir müssen die Verkehrssteuerung für den Alpen-Transit verbessern."

Außerdem fordert er einen schnelleren Bau der Brennerzulaufstrecken: "Der Bund sollte rasch Beschleunigungsgesetze für Bahnstrecken auf den Weg bringen. Nach jetzigen Planungen braucht es bis 2050. Das ist doch absurd."

Die Bahntrasse auf deutscher Seite soll die Kapazitäten zum Brenner-Basistunnel erhöhen, an dem Österreich und Italien bauen und der ab 2028 mehr Güter auf die Schiene bringen soll. Auf deutscher Seite steht aber noch nicht einmal fest, ob eine neue Bahntrasse gebaut wird und wo sie verlaufen soll.

Am Donnerstag treffen sich der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer und der Tiroler Landeshauptmann Platter in Berlin, um Lösungen für den Verkehrsstreit zu besprechen. Auch der österreichische und bayerische Verkehrsminister sollen am "Transitgipfel" teilnehmen.